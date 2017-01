Das Duo Vanegas auf dem Todesrad begeistert beim Neujahrsvarieté. © hau

Semen Shuster schafft das. Mit wenig mehr als zwei Worten (»Kaputt« und »Wow«) sowie Beatboxing und der großen Kraft kleiner Gesten verköprert er die Rolle des liebenswerten roten Fadens in der spektakulären Show. Die Rolle der »Chicks on Swing« ist, wie der Name »Küken« schon verrät, im Kontrast dazu angelegt. Drei Moderatorinnen, noch dazu mit ausgebildeten Singstimmen, hat es beim Neujahrsvarieté noch nicht gegeben. Nach alter Schule singen und tanzen sie von »Mister Sandman«, der tatsächlich Traumhaftes bringt.Drei Stunden Show vergehen wie im Flug. Man möchte fast die Zeit anhalten – die Luft sowieso. Im Affenzahn fegen Bilderbuch-Basketballer über die Bühne, schleudern sich über die Körbe oder imponieren mit Salti. Noch toller treibt es die Troupe Fantasy, wenn sie sich bei ihrer Flugshow vom Schleuderbrett gen Theaterdecke katapultiert. Ihr stehen die vier Cedeno-Brüder aus Ecuador in nichts nach, für ihre Körperflüge nutzen sie aber den Untermann.

Das Trio Bellissimo aus der Ukraine. © hau

Den Wetterauern haben die Giang Brothers aus Vietnam zahllose Übungsstunden voraus. Bei den berühmten Handstandartisten lässt sich das Publikum sogar zu Standing Ovations hinreißen. Ebenso bei Modellathlet Encho Keryazov, der im atemberaubenden Zeitlupentempo seine überlegene Koordination aus Kraft und Grazie demonstriert. Kai Cao nutzt die Showtreppe lieber zum Steppen und zum rasanten Jonglieren, derweil sich Tony Farello dort mit Ein- und Hochrädern einrichtet, die Showgirls of Magic mit tradierten Tricks zu bestechen suchen und das Duo Urunov im fliegenden Kleiderwechsel so mancher Zuschauerin die Nase lang macht. Tochter Laura musste sich nicht einmal umziehen, damit ihre stürmischen Pudel und Barsois sie umschwärmen.