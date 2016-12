Antonino La Palermo zeigt einer Auszubildenden in Ho-Chi-Minh-Stadt Grundlagen des Friseur-Handwerks. Zwei Wochen lang hat sich der Bad Nauheimer ehrenamtlich in Vietnam engagiert. (Fotos: pv/agl) © pv

Hinter dem zweiwöchigen Intensiv-Einsatz mit Schere, Kamm & Co. standen das Unternehmen Wella und die Hilfsorganisation UNICEF – der Titel: »Making waves«, Wellen machen. »Etwas bewegen« könnte man auch sagen, denn das Weltunternehmen aus der Haarpflegebranche und das Kinderhilfswerk kümmern sich mit diesem Projekt um junge Menschen aus schwierigen Verhältnissen, möchten ihnen berufliche Perspektiven eröffnen. Laut Wella-Website wurde auf diese Weise schon mehr als 31 000 jungen Brasilianern, Rumänen und Vietnamesen weitergeholfen. In Brasilien war Antonino La Palermo auch dabei, fünf Jahre ist das her. Nach der Südamerika-Reise ging es nach New York, wo er bei einem Wella-Wettbewerb eine rote Schere als Markenzeichen des »Making Waves«-Programms überreicht bekam. Mit dieser Schere arbeite er immer, sagt der Bad Nauheimer Friseur.

Der Bad Nauheimer Friseur bei der Arbeit in seinem Salon »Haarlekin«, wo er eine Foto-Ecke mit Aufnahmen aus Brasilien und Vietnam eingerichtet hat. © Christoph Agel

Doch bis zum Abschied wurde fleißig gearbeitet, die Schulung dauerte jeweils von 8 bis 17 Uhr. Die Freizeit war rar gesät, der Bad Nauheimer nutzte die kurzen Zeitfenster unter anderem für den Besuch eines Museums, das sich mit dem Vietnamkrieg auseinandersetzt. Ansonsten aber wurde mit den jungen Menschen geübt: Da ging es darum, wie man Kunden am besten empfängt, wie man Strähnen macht, Haare wäscht, schneidet und färbt. »In zwei Wochen können wir sie nicht zu Top-Friseuren ausbilden«, stellt La Palermo klar. Aber darum ging es auch nicht, denn diese intensiven Tage mit so manchem Blick über den Tellerrand, mit Einfluss von Experten aus der ganzen Welt waren für die jungen Menschen, die aus armen Verhältnissen stammten, ein Baustein in der einjährigen Ausbildung. Ein duales System wie in Deutschland gebe es für Friseur-Azubis in Vietnam nicht, erklärt La Palermo. Außerdem dauert die Lehre hierzulande dreimal so lange. »Es wird genauso viel experimentiert«, verweist La Palermo aber auf das kreative Potenzial seines Berufs, das auch fast 10 000 Kilometer weiter östlich gegeben ist. Dauerwellen würden in Vietnam beispielsweise ganz anders gemacht als in Deutschland. Und das asiatische Haar sei sehr fest und gerade. »Wir haben hier etwas welligeres Haar.« Die Asiaten hätten ein ganz anderes Bild von Schönheit, als es in Europa existiere, sagt La Palermo – aber »das Rad wird dort nicht neu erfunden«.Für die jungen Menschen dürfte die zweiwöchige Starthilfe aus Europa, Amerika und Australien eine Bereicherung gewesen sein, doch auch Antonino La Palermo hat einiges mitgenommen aus dieser Zeit. »Man hat noch mehr Ruhe und Gelassenheit nach so einer Reise, weil man sieht, was man doch verändern kann.« Jungen Menschen, die es nicht leicht haben, Grundlagen seines Berufs zu vermitteln, das würde er auch wieder machen, sagt der 48-Jährige. Peru oder Chile könnte sich der Bad Nauheimer da besonders gut vorstellen.Antonino La Palermo wurde in Italien geboren, kam im Alter von elf Monaten nach Deutschland. In Siegen machte er seine Friseur-Ausbildung und arbeitete dort auch fünf Jahre als Geselle. Seit 1993 lebt er in Bad Nauheim, seit 1994 ist er Inhaber des Salons »Haarlekin«. »Ich mache sehr viel für Auszubildende«, sagt La Palermo. Er ist seit diesem Jahr Vorsitzender des Prüfungsausschusses der Handwerkskammer für den Bezirk Wetterau, außerdem hat er drei Jahre an seinem freien Tag in Büdingen im Rahmen des Berufsvorbereitungsjahres unterrichtet.