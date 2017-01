Einsatzkräfte rücken 268 Mal aus

Neue Aktive werden in die Einsatzabteilung aufgenommen, andere werden in Gegenwart von Armin Häuser (2. v. l.), Ronald Neumann (2. v. r.) und Lars Henrich (r.) für 25 Jahre in als Einsatzkräfte ausgezeichnet. (Fotos: cor) © Corinna Weigelt

Gleich mehrere Einsätze hob er in seinem Rückblick hervor. So auch den jüngsten schweren Brand in der Silvesternacht, der sich in der Karlstraße ereignet hatte. »Elf Personen, darunter auch Kinder, wurden mittels Drehleiter und Brandfluchthauben aus dem Gebäude gerettet«, sagte Neumann. Einen kuriosen Grund gab es hingegen für einen Einsatz am 25. Juli: Ein ungewohntes Einparkverhalten wurde einem älteren Ehepaar zum Verhängnis. »Der Fahrer des Fahrzeuges hatte das Gas- mit dem Bremspedal verwechselt. Dadurch quetschte er sein Auto auf dem Gehweg zwischen einem Baum und einem Zaun ein.« Verkehrsunfall auf der Autobahn, Wasserschäden nach Sturzregen – die Liste der Einsätze ist lang. Noch dazu absolvierte die Feuerwehr 111 Brandsicherheitsdienste. »Außerdem war die Ausbildung auch im vergangenen Jahr wieder sehr umfangreich«, wie Neumann informierte. Lehrgänge und Seminare auf Kreis- oder Landesebene standen auf dem Programm.Und auch der Nachwuchs war wieder sehr aktiv, wie Stadtjugendwart Gerald Dallwitz anhand vieler Zahlen und Aktivitäten verdeutlichte. Derzeit bestehe die Stadtjugendfeuerwehr aus fünf Jugendfeuerwehren und 65 Mitgliedern (45 Jungen, 20 Mädchen). »Ein minimaler Anstieg, aber wir müssen weiter am Ball bleiben«, sagte Dallwitz. Die Jugendfeuerwehren trafen sich 2016 zu 512 Stunden feuerwehrtechnischer Ausbildung und zu 670 Stunden allgemeiner Jugendarbeit. Weiterbildungen, Aktionen, Schauübung und Zeltlager standen auf dem Programm, Neun Kinder bestanden erfolgreich die Jugendflamme Stufe 1.Celina Holland, Paul Anselm, Davis Reinbold, Olaf Kalunka, Nico Möller und Jürgen Gerum wurden als neue Mitglieder der Einsatzabteilung begrüßt. Sie kamen durch Übernahme beziehungsweise Seiteneinstieg hinzu. Sven Kille, Hendrik Tatjes und Christian Zimmer wurden für ihren 25-jährigen aktiven Dienst geehrt.Viele Gäste sprachen der Feuerwehr in Grußworten Lob und Dank aus, darunter Stadtverordnetenvorsteher Gerhard Hahn, Bürgermeister Armin Häuser in seiner Funktion als Brandschutzdezernent und auch Kreisbrandinspektor Lars Henrich. »Ich bin beeindruckt, wie sie das alles bewältigen«, lobte Hahn. »Das erfordert eine enorme mentale Stärke, körperliche Kondition und eine hervorragende Ausbildung. Sie verdienen unser aller Wertschätzung und Respekt. Die Feuerwehr ist unverzichtbar.« »Was wäre, wenn es dieses Ehrenamt nicht geben würde?«, fragte Brandschutzdezernent Häuser, der noch einmal an die Silvesternacht erinnerte und seine Eindrücke schilderte. »Ich bin froh, dass wir euch haben.«