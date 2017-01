Wohnhäuser statt Kfz-Service? Am Grundstück der Pabst GmbH ist offenbar ein Investor interessiert. (Foto: Nici Merz) © Nicole Merz

So schlimm wie vor etlichen Jahren sieht die Gegend nicht mehr aus, doch Häuser beurteilt das Erscheinungsbild nach wie vor als unansehnlich. Auslöser für die Entwicklung eines städtebaulichen Konzepts waren Anfragen einzelner Grundstückseigentümer. Nach Angaben von Jürgen Patscha, Fachbereichsleiter Stadtentwicklung im Rathaus, möchte die Sophie-Scholl-Schule (Ecke Frankfurter Straße/Lee Boulevard) ihre alte Turnhalle durch eine neue, größere ersetzen. Die Leitung des Hotels Lindemann erwäge eine Erweiterung. Das schmale Eckgrundstück an der Blumenstraße gehört inzwischen dem Bad Nauheimer Architekten Christian Wohlgemuth, der zwei Wohnhäuser bauen möchte. Patscha zufolge gibt es zudem einen potenziellen Wohnungsbau-Investor für das Pabst-Areal, zu einem Verkauf des Geländes sei es aber noch nicht gekommen.»Es ist schwierig, alle Eigentümer und Investoren unter einen Hut zu bekommen. Manche haben großes Interesse, etwas zu bauen, andere verhalten sich abwartend«, sagte der Bürgermeister in der jüngsten Bauausschusssitzung, in der es um die Änderung des B-Plans »Bodestraße« ging. Absicht des Magistrats sei es, die Neustrukturierung voranzutreiben, deshalb würden die Kosten für die Änderung des Bebauungsplans ausnahmsweise aus der Stadtkasse bezahlt. Mit dem neuen B-Plan macht die Stadt klare Vorgaben, an die sich Bauherren zu halten haben. So können auf den Grundstücken an der Ecke Blumenstraße vier Gebäude mit je drei Vollgeschossen entstehen, wobei zwei direkt an der Front der Frankfurter Straße stehen sollen, die beiden übrigen in zweiter Reihe (Richtung Rotdornstraße).Architekt Wohlgemuth steht »Gewehr bei Fuß«. Er wartet auf den neuen Bebauungsplan, weil er dann zwei Wohnhäuser mit drei Etagen (plus Dachgeschoss) errichten darf, während nach dem alten B-Plan nur eine zweigeschossige Bebauung möglich wäre. »Im Umfeld stehen überall Gebäude mit mindestens drei Etagen. Eine Angleichung wäre die städtebaulich sinnvollste Lösung«, betonte der Investor. Er strebt eine Einigung mit den Hoteleigentümern über eine gegenseitige Grenzbebauung an, um seine Pläne verwirklichen zu können. Wohlgemuth: »Es gab in der Vergangenheit bereits Gespräche, doch der bisherige Bebauungsplan legt uns zu viele Beschränkungen auf.«Für das Pabst-Grundstück, auf dem vor etlichen Jahren mal eine Tankstelle existierte, sieht das mit einem potenziellen Investor abgestimmte Konzept der Stadt zwei große Wohngebäude vor. Eines könnte quer zur Frankfurter Straße errichtet werden, das andere im hinteren Teil des Geländes.»Entscheiden sich alle Eigentümer für Wohnbebauung, könnten bis zu 40 neue Einheiten entstehen«, sagte Patscha. Der Bauausschuss gab einstimmig grünes Licht für die B-Plan-Neufassung. Da das beschleunigte Verfahren angewendet wird, könnte die Änderung bereits im Herbst vollzogen sein.