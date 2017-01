Ein Duo begeht Streitjubiläum

Osterweiterung von Schwalheim? Schon vor zehn Jahren hat sich Widerstand gegen ein Baugebiet an der Wilhelm-Leuschner-Straße geregt. Bürgermeister Armin Häuser und sein Vorgänger Bernd Witzel streiten aber nicht nur über die Causa Schwalheim. (Fotos: Nici Merz/Archiv) © Nicole Merz

UWG-Stadtverordneter Witzel nennt in erster Linie die Fläche rund um die stillgelegte Kiesgrube zwischen Nieder-Mörlen und Steinfurth. Dieses riesige, verkehrsgünstig an der B 3 gelegene Areal könnte nach Ansicht des früheren Rathauschefs im neuen Flächennutzungsplan 2020 als Gewerbegebiet ausgewiesen werden. Trotzdem sei der Magistrat untätig geblieben, als ein Investor dort im großen Stil Flächen zum »Schleuderpreis« von einem Euro pro Quadratmeter erworben habe. »Warum ist die Stadt nicht selbst als Erwerber dieser Grundstücke aufgetreten?«, fragt Witzel. Er vermutet einen Zusammenhang mit der geplanten Ansiedlung der Salus-Klinik auf dem Areal hinter dem Stoll-Gelände. Diese Grundstücke befanden sich laut Witzel nämlich im Eigentum derselben Firma, die an der Kiesgrube Gelände gekauft hat. Offenbar vermutet der Alt-Bürgermeister einen Deal: Die Firma verkauft die Parzellen an den Klinik-Betreiber und bekommt dafür freie Hand beim Erwerb der Kiesgrube.Entrüstet reagiert der UWG-Politiker auf die Entwicklung in Steinfurth. Dort könnten auf einem 6,5 Hektar großen Areal rechts der Waldgasse gut 80 Wohnbaugrundstücke entstehen. Witzel: »Warum sieht man tatenlos zu, wie ein privater Investor Vorverträge zum Kaufpreis von 60 Euro pro Quadratmeter abschließt?« Um die »leeren Worthülsen« von bezahlbarem Wohnraum mit Leben zu füllen, müsse die Stadt schnellstens tätig werden. Dieses Gebiet werde genauso attraktiv wie der »Hempler« in Nieder-Mörlen, wo derzeit 360 Euro pro Quadratmeter bezahlt würden. Es sei nicht akzeptabel, dass die Stadt neue Baugebiete ausweise und erschließe, damit sich private Bauherren eine »goldene Nase« verdienen könnten.Kritik übt Witzel zudem an den Antworten zur Lage in den Stadtteilen Rödgen/Wisselsheim und Schwalheim. Im Gegensatz zur Stadtverwaltung sieht er auch dort Nachfrage nach Bauland, die eine »sanfte Weiterentwicklung« ermögliche. Dazu seien aber städtische Aktivitäten erforderlich.Bürgermeister Häuser schüttelt angesichts solcher Äußerungen mit dem Kopf: »Witzel befleißigt sich einer Besserwisserei, die mir nur noch Mitleid abringt.« Die frühere Linie, nur dort Baugebiete zu entwickeln, wo die Stadt im Eigentum der Fläche sei, lasse sich angesichts des aktuellen Siedlungsdrucks nicht mehr durchhalten. »Wären wir dabei geblieben, hätten wir den ›Hempler» auch nach 30 Jahren nicht entwickeln können.« Es sei ein Witz, wenn der Stadtverordnete für die alte Vorgehensweise plädiere, gehöre er im »Hempler« doch selbst zu den Profiteuren. Witzel gehöre ein Grundstück, das er nicht zu einem Niedrigpreis an die Stadt habe abgeben müssen. »Mein Vorgänger macht dort einen schönen Reibach«, sagt Häuser. Ein Drittel der Grundstücke am »Hempler« sei im Privatbesitz. Viele Eigentümer hätten gewartet, bis die Stadt alle Parzellen verkauft habe, um jetzt hohe Preise aufrufen zu können.