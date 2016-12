Gruppenbild mit Kandidat: Alexander von Bischoffshausen (4. v. l.) mit (v. l.) Klaus Dietz, Oliver von Massow, Bernd Rohde, Manfred Jordis und Oswin Veith. (Foto: pv) © pv

Von 2007 bis 2013 war er Präsident einer internationalen Menschenrechtsorganisation, leitet seitdem ein in Bad Nauheim ansässiges Büro für Menschenrechtverteidigung und ist aktives Mitglied in weiteren gemeinnützigen Organisationen. Von Bischoffshausen ist seit 2007 Mitglied der CDU und seitdem auch aktiv im Bad Nauheimer Stadtverband. Er ist Mitglied des Ortsbeirats Schwalheim und dort stellvertretender Ortsvorsteher. Ferner ist er im Kirchenvorstand der evangelischen Gemeinde Schwalheim-Rödgen tätig sowie Vorsitzender des Festausschusses »1200 Jahre Schwalheim«.Nach der Vorstellung des Kandidaten sowie einer Aussprache erfolgte die geheime Wahl. Von Bischoffshausen habe nach Bekanntgabe des Ergebnisses die Wahl mit Freude angenommen, sich für das Vertrauen bedankt und in kurzen Zügen sein Wahlprogramm und seine Visionen für Bad Nauheim vorgestellt, heißt es in der Pressemitteilung.»Wir freuen uns, mit Alexander von Bischoffshausen nun geschlossen in den Bürgermeisterwahlkampf gehen zu können. Er ist eine hervorragende Alternative unter den bereits bekannten Kandidaten«, sagte von Massow.Die erste Veranstaltung der CDU Bad Nauheim im neuen Jahr wird der Neujahrsempfang am 15. Januar um 17 Uhr im Badehaus 7 des Sprudelhofes sein. Zu Gast ist Dr. Helge Braun, Staatsminister im Bundeskanzleramt und enger Vertrauter von Angela Merkel. Er werde gemeinsam mit dem Bad Nauheimer Bundestagsabgeordneten Oswin Veith auch einen Ausblick auf die Bundestagswahl im Herbst geben.