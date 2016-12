Böllern ja – aber mit Verstand, sagt Präses Tobias Utter.

Ganz so dogmatisch sieht es Tobias Utter nicht. »Ich habe Verständnis dafür, dass Menschen ihren Spaß an Feuerwerk haben. Aber dabei ist es immer gut mitzubedenken, dass man mit diesem Geld auch etwas für andere tun könnte«, sagt der Präses des Evangelischen Dekanats Wetterau. »Ich appelliere, beim Feuerwerk maßzuhalten.« Er möchte niemanden verurteilen oder gar die Nutzung von Feuerwerk als moralisch verwerflich darstellen, allerdings bietet sich nach seiner Aussage gerade diese Zeit an, sein eigenes Handeln zu reflektieren und darüber nachzudenken, dass es Menschen gibt, denen man mit einer Spende helfen kann.Die auf nachhaltige Projekte ausgerichtete Organisation Brot für die Welt sei in diesem Zusammenhang »eine gute Sache«, denn sie unterstütze mehr als 1300 Projekte auf der ganzen Welt. »Dort wird geholfen, den Menschen eine Lebensgrundlage zu schaffen oder zu sichern. Da die Organisation regelmäßig auch von externer Seite kontrolliert wird, und nicht zu viel Geld in die Verwaltung verschwindet, kann man sich sicher sein, dass die Spende wirklich ankommt. Deshalb finde ich das besonders unterstützenswert«, sagt Utter.Auch für denjenigen, der sein Geld lieber lokal eingesetzt sehen möchte, hat Utter eine Alternative – eine Spende an örtliche Vereine oder die eigene Kirchengemeinde. »Als Mitglied des Kirchenvorstands in der Bad Vilbeler Christuskirche kann ich sagen, dass wir einen Sozialfonds haben, der dafür da ist, Menschen in großer Not schnell zu helfen. Das kann etwa ein Schlafsack für einen Obdachlosen oder eine Waschmaschine für eine sozialschwache Familie sein. Wir sind mit diesem Geld da, wenn es dringend ist«, erklärt er. Spenden zu besonderen Anlässen, wie etwa dem Jahreswechsel, würden die Einnahmen aus Kollekten gut ergänzen. »Das machen fast alle Kirchengemeinden. Denn diese erfahren viel öfter, wo wirklich Not herrscht«, sagt Utter.Utter selbst kauft allerdings nicht nur deshalb keine Böller für seine Silvesterparty. Er hat noch einen ganz persönlichen Hintergrund: »Wir haben einen Hund, und der mag Böller überhaupt nicht. Tiere hören den Knall eines Böllers viel lauter, für sie ist der Silvestertag immer großer Stress. Früher war es noch schlimmer, denn unser inzwischen verstorbener anderer Hund war so sensibel, dass wir mit ihm nachts raus ins Feld gehen mussten, wo die Geräusche möglichst gering waren.« Aus diesem Grund bittet er seine Mitbürger: »Achtet bitte auf die Tiere und beschränkt euch auf die Zeit zwischen 22 und 2 Uhr – so wie es empfohlen ist. Dann ist auch der Effekt viel schöner.«Wer für Brot für die Welt spenden möchte kann dies etwa über die Evangelische Kirche Hessen und Nassau tun: Spendenkonto: IBAN: DE 1010 0610 0605 0050 0500, BIC: G EN OD ED 1K DB, Stichwort »Brot statt Böller«.