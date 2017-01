Auch am Montag sorgt das Feuer für Gesprächsstoff bei Passanten, die vor dem Gebäude Karlstraße 23 stehen bleiben. © Bernd Kluehs

Immer wieder blieben am Montag Passanten vor dem Gebäude stehen, unterhielten sich über die dramatische Rettungsaktion. Von außen sieht das Gebäude fast unversehrt aus, lediglich die Fassade weist auf einer Seite deutliche Rußspuren auf, ein Fenster ist mit einer Holzplatte abgedichtet.

Die Eingangstür des Gebäudes Karlstraße 23 in Bad Nauheim wurde von der Polizei versiegelt. © Bernd Kluehs

Das Haus in der Karlstraße ist vorerst unbewohnbar. Bis zum Abschluss der polizeilichen Untersuchungen bleibt es versiegelt. Danach stehen umfangreiche Sanierungsarbeiten an. Die Wohnung und der Eingangsbereich im Erdgeschoss wurden vollständig zerstört. Die übrigen Stockwerke sind durch die extreme Rauchentwicklung in Mitleidenschaft gezogen worden. Alle Bewohner wurden behelfsmäßig untergebracht. Darum hat sich Anne Jehner vom Ordnungsamt gekümmert. Sie hat ebenfalls eine arbeitsreiche Silvesternacht hinter sich.Bereits lange vor Mitternacht war sie angerufen worden, weil eine ältere Frau aus einer Wohnung in der Frankfurter Straße plötzlich obdachlos war. Auch dort hatte es gebrannt. Jehner fuhr die Frau zu einer Bekannten in der Friedrichstraße, wo sie vorübergehend wohnen kann. Nach Mitternacht musste die städtische Angestellte ihre Silvesterfeier erneut unterbrechen. »Zunächst hieß es, elf Personen aus der Karlstraße seien unterzubringen. Am Ende waren es vier, der Rest fand eine Bleibe bei Verwandten und Bekannten«, berichtete Jehner. Das Ehepaar und seine acht und elf Jahre alten Kinder hatten ohne Hilfe der Feuerwehr aus dem Haus flüchten können. Laut Jehner war die Familie »nicht groß geschockt«, alle hätten ruhig reagiert. Diesen Eindruck hat auch Feuerwehr-Einsatzleiter Wolfgang Löffler von den Personen gewonnen, die mit Hilfe der Drehleiter aus einer Wohnung in der zweiten Etage geholt werden mussten: »Erst waren sie ziemlich aufgeregt, haben sich nach der Rettung aber schnell entspannt.«