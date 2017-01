Bad Nauheim (bk). In einer dramatischen Rettungsaktion evakuierte die Feuerwehr in der Silvesternacht 14 Personen aus einem brennenden Haus in der Karlstraße 23. Akute Lebensgefahr bestand für eine vierköpfige Familie in der Dachgeschosswohnung, deren Fluchtweg aufgrund der starken Rauchentwicklung abgeschnitten war.