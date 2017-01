Bordstein des Anstoßes

Die Ecke unten rechts hat’s in sich, mehrere Taxis haben sich hier schon einen Plattfuß geholt. (Foto: nic) © Nicole Merz

In der letzten Woche hat es Reinhard Herzog, den kommissarischen Vorsitzenden der Bad Nauheimer Taxivereinigung, erwischt. Er hatte mit seinem Auto den Taxistandplatz direkt an der Kurstraße angesteuert und war beim Einfahren in die Haltebucht über eine Ecke des hohen Bordsteins gerollt. »Die zwei Steine direkt an der Einfahrt sind seit Jahren schadhaft und deshalb scharfkantig. Ich habe mir einen Platten geholt und muss zwei neue Reifen anschaffen.« Die Taxivereinigung habe die Stadt mehrfach auf das Problem hingewiesen, geschehen sei nichts.Insgesamt wurden in der Vergangenheit die Reifen von mindestens drei Fahrzeugen beschädigt. Das berichtete eine Fahrerin der WZ. »Vor zwei Jahren war ich deshalb beim Bürgermeister, der versprochen hat, sich um die Sache zu kümmern.« Seitdem wartet die Taxifahrerin vergeblich auf eine Reparatur. Ihrer Ansicht nach ist der Bordstein der Haltebucht an der Kurstraße außerdem zu hoch. Vor allem gehbehinderte Fahrgäste hätten Probleme beim Ein- und Aussteigen. Die Steine sollten abgeschliffen oder ganz rausgenommen werden.Wie Jürgen Patscha, Fachbereichsleiter Stadtentwicklung im Rathaus, sagt, habe die Verwaltung die Angelegenheit aus dem Blick verloren. »Das Problem hätte eigentlich seit 2014 bekannt sein müssen. Die Instandsetzung ist überfällig.« Die Stadt werde jetzt einen Steinmetzbetrieb beauftragen, die Arbeiten im Frühjahr zu erledigen. Laut Patscha müssen keine neuen Steine verlegt werden, es reiche aus, die scharfkantige Ecke abzuschleifen. Auch an anderen Stellen der Haltebucht-Umrandung soll entsprechend vorgegangen werden. Dass die Höhe des Bordsteins manchen Fahrgästen Schwierigkeiten beim Ein- und Aussteigen bereite, sei der Stadt bislang nicht bekannt gewesen.