Es ist ein Schock, wenn ein fremder Mann die Hose öffnet. Angriffslustig seien die Exhibitionisten aber eher nicht, sagt Polizeisprecherin Frech. © Nicole Merz

Das verwundert nicht, denn die Täterbeschreibungen klaffen deutlich auseinander. So wird beispielsweise der Täter, der am Dienstag eine Schülerin in der Bad Nauheimer Ernst-Moritz-Arndt-Straße belästigt hat, als 30 bis 40 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß und mit braunen Haaren beschrieben. Ähnlich fällt die Beschreibung nach einem Vorfall in Limeshain-Himbach aus: Dort hatte ein Supermarkt-Kunde einen Exhibitionisten angeschrien, der an seinem Penis herumgespielt hatte. 30 Jahre alt, 1,75 Meter groß, kräftig, mit Bauchansatz. Ganz anders soll ein Mann aussehen, der auf dem Gelände der Taunusklinik in Bad Nauheim sein Geschlechtsteil entblößt hat: Er wurde als etwa 60 Jahre alt, 1,90 Meter groß, sehr schlank und mit grauen oder hellbraunen kurzen Haaren beschrieben.Im Karbener Stadtteil Rendel hingegen soll es sich um einen etwa 16-jährigen, rund 1,62 Meter großen Südländer mit kurzen Haaren gehandelt haben. Der junge Mann soll hinter einem Gebüsch onaniert haben, was eine junge Frau miterleben musste. Folglich dürften es möglicherweise mindestens drei völlig unterschiedlich aussehende Täter ganz unterschiedlichen Alters sein, die seit einigen Tagen wieder vermehrt die Exhibitionismus-Meldungen der Polizei bestimmen. Eine richtig lange Pause hat es bei dieser Art Straftaten in der Wetterau nicht gegeben. So hat beispielsweise ein Mann im September vor der Bad Nauheimer Stadtbibliothek onaniert. Im August masturbierte ein Mann, als in Södel ein Zug an ihm vorbei fuhr. Dabei lächelte der Exhibitionist eine 17-Jährige im Zug an.Die Zahl solcher Vorfälle nehme mal zu und mal ab, sagt Polizeisprecherin Frech. »Es gibt da keine Regelmäßigkeiten.« Ob es zunimmt, wenn es wärmer wird, sei völlig offen. Doch was soll Frau oder Mann tun, wenn er oder sie einem Exhibitionisten begegnet? »Das Wichtigste ist immer, auf sich aufmerksam zu machen.« Lautes Schreien bewirke, dass der Täter erschreckt werde und andere potenzielle Zeugen auf den Vorfall aufmerksam gemacht werden. Die Täter suchen laut Frech meistens schnell das Weite, »sie gehen eher nicht auf Angriff«. Ein weiterer Tipp: Das Handy zücken, wenn der Mann gerade weg geht, und ihn fotografieren. Oder ihm sagen, dass man gerade die Polizei anruft. »Und uns immer gleich anrufen, nicht erst Stunden später.«