Diese Tankstelle in der Frankfurter Straße ist am zweiten Weihnachtsfeiertag überfallen worden. Der Täter hat kein Geld, aber Reizgas ins Gesicht bekommen. (Fotos: Nici Merz/pob)

Samstag, 10. Dezember, 21.20 Uhr. Einem Passanten fällt an der Shell-Tankstelle nahe der Einmündung der Steinfurther Straße ein Mann mit einem weißen Stück Stoff über dem Kopf auf – der sofort wegrennt, als er bemerkt, dass er gesehen worden ist. Als daraufhin die Bilder der Videokamera ausgewertet werden, staunen die Ermittler nicht schlecht: Fünf Minuten zuvor ist der Unbekannte in der Tankstelle gewesen. Just zu dieser Zeit hat sich die Angestellte kurz im Lager aufgehalten und von dem ganzen Geschehen nichts mitbekommen. Unverrichteter Dinge tritt der mit einer silberfarbenen Pistole bewaffnete Maskenmann den Rückzug nach draußen an. Was der Räuber offensichtlich nicht weiß: Die Tankstelle arbeitet mit einem Bezahlsystem, das den Angestellten keinerlei Zugriff auf das Bargeld ermöglicht – die erhofften Tageseinnahmen wären im Tresor geblieben.Montag, 26. Dezember, 18 Uhr. Ungebetener Weihnachtsbesuch im Tankcenter, einige Hundert Meter stadtauswärts: Ein Unbekannter kommt in den Verkaufsraum, die Kapuze des schwarzen Pullovers über dem Kopf, ein Tuch vor dem Gesicht. Ohne zu zögern geht er auf Pächter Michael Prutzer zu und bedroht ihn – mit einer silberfarbenen Pistole. »Geld« will er, doch der Pächter sprüht ihm Reizgas ins Gesicht. Seit einem Überfall ein Jahr zuvor hat Prutzer seine »Waffe« stets zur Hand, wenn er hinter dem Tresen steht. Von seinem Vorhaben lässt der »Kunde« unverzüglich ab, doch schafft er es noch, unerkannt in die Dunkelheit zu entkommen.Michael Prutzer setzt weiter auf sein Pfefferspray, falls noch einmal »so ein Idiot« vor ihm steht. Außerdem wurden wie im Tankcenter auch bei Shell die Sicherheitsvorkehrungen nach den missglückten Überfällen noch einmal verstärkt.Dort ist Pächter Uwe Brandenstein erleichtert, dass »alles glimpflich ausgegangen ist«. Auch die Angestellte hat das Geschehene verarbeitet. Was alles hätte passieren können, mag sich Brandenstein gar nicht ausmalen. »Das war alles andere als Hui Buh«, mahnt er, den Vorfall nicht auf die leichte oder gar komödiantische Schulter zu nehmen. Die Sicherheit des Personals gehe über alles, sowohl ihm als auch dem Konzern, betont der Pächter. Direkt nach dem Überfall am 10. Dezember habe man gehandelt: »Noch mehr Licht, noch mehr Kameras. Zeitweise bewacht ein Sicherheitsdienst die Tankstelle, und die Tür wird früher geschlossen«, zählt Brandenstein die Veränderungen auf. Auch die Kunden seien damit voll einverstanden, wie er in vielen Gesprächen erfahren habe. Am Sonntagabend stellte das HR-Fernsehen in seinem »Maintower Kriminalreport« die beiden Überfälle vor – doch bis Dienstag gab es laut Polizeisprecherin Sylvia Frech keinerlei Hinweise.