Abbruchreif: Zwischen Juni und September soll die alte Therme verschwinden. (Foto: Nici Merz) © Nicole Merz

Wie Philipp und seine Koalitionspartner aus der CDU, Fraktionschef Manfred Jordis und Sebastian Schmitt, übereinstimmend erklärten, entstünden durch den frühzeitigen Abriss keine nennenswerten Mehrkosten. Die Grube müsse nicht zunächst verfüllt und beim Neubau wieder ausgehoben werden. Denn, so Philipp, die neue Therme rücke näher an den Sprudelhof heran. Auch die Frage des »Bestandsschutzes« könne vernachlässigt werden. Hintergrund: Die alte Therme wurde tiefer gegründet als heute wegen des Heilquellenschutzes erlaubt wäre. Schmitt: »Ganz klar: Bei einem Neubau geht der Bestandsschutz verloren.« Soweit die Sachargumente der Koalition, denen die SPD folgte, während Redner von Grünen und FDP widersprachen – sie sehen durchaus Mehrkosten, die durch den Abbruch ohne Vorliegen einer Neuplanung entstehen könnten.CDU-Sprecher Jordis setzte sich aber nicht nur nüchtern mit Fakten auseinander, sondern bewertete zudem das Verhalten von Stadträten, die es abgelehnt hatten, die Entscheidung der Stadtverordneten umsetzen. »Die CDU-Vertreter haben nicht dagegen gestimmt. Bedauerlicherweise gibt es Betonköpfe im Magistrat, die nicht über ihren Schatten springen.« Der Fraktionschef, der damit auch die Stadträte seines Koalitionspartners UWG meinte, handelte sich prompt eine Rüge von Stadtverordnetenvorsteher Gerhard Hahn ein. Der wollte eine Beschimpfung von Magistratsmitgliedern nicht dulden, Jordis zog seine Aussage zurück.Bürgermeister Armin Häuser, der ebenfalls gegen den schnellen Abriss ist und sich im Magistrat der Stimme enthielt, erachtete es gleichwohl für notwendig, sich schützend vor seine Kollegen in der Stadtregierung zu stellen. »Ich verwahre mich gegen den Begriff ›Betonköpfe». Im Magistrat wird keine Partei-, sondern Sachpolitik gemacht. Einige Mitglieder haben aus Verantwortung für das Wohl der Stadt die mutige Entscheidung getroffen, sich gegen den Willen des Parlaments zu stellen«, betonte der Rathauschef. Sie hätten es nicht verdient, von Stadtverordneten diskreditiert zu werden.Grenzwertige Äußerungen ohne Rüge waren von Peter Heidt (FDP) zu hören. Er lehnt den zügigen Abriss ab und sagte mit Blick auf die UWG/CDU-Koalition: »So dumm kann man nicht sein, sie sind unbelehrbar, tun alles, um ihr eigenes Ziel zu torpedieren.« Durch Beschlüsse wie den zum Abriss stiegen die Kosten. Heidt sieht die Gefahr, dass sich das Therme-Projekt »zum größten Millionengrab der Stadt« entwickelt. Axel Bertrand (SPD) und Markus Theis (UWG) bemühten sich, die Wogen zu glätten. »Wir sollten das Ganze entdramatisieren, es geht nur um den Abriss«, sagte Theis.Grundlage der hitzigen Debatte war ein Dringlichkeitsantrag des Bürgermeisters. Er hatte zu diesem außergewöhnlichen Mittel gegriffen, weil der Magistrat den Auftrag nicht vergeben wollte. Deshalb sollten die Stadtverordneten diese Aufgabe erledigen, mit der sie eigentlich nichts zu tun haben. 30 Parlamentarier votierten dafür, 10 dagegen.