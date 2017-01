Bilder aus der Schwalheimer »Mottenkiste«: Stolz präsentieren sich Mitglieder des Raucherclubs »Blaue Wolke« dem Fotografen. (Foto: Archiv Jung) © pv

Hobbyhistoriker aus beiden Orten haben sich mit dem Codex und der Literatur dazu beschäftigt, haben jeweils Argumente dafür gefunden, dass »ihr« Ort gemeint ist und somit 2017 die 1200-Jahr-Feier begehen kann. Zudem bescheinigt neben Wikipedia auch das Hessische Staatsarchiv in Darmstadt beiden Dörfern aufgrund des Eintrags im Codex Eberhardi die urkundliche Ersterwähnung vor 1200 Jahren. Wie Alexander Jung vom Schwalheimer Arbeitskreis Geschichte (SAG) sagt, hätten sich zwei verschiedene Mitarbeiter des Staatsarchivs mit dem Thema befasst und seien zu unterschiedlichen Ansichten gelangt.Jung hat viel Zeit investiert, um der Sache auf den Grund zu gehen. Wichtige Hinweise sprächen dafür, dass es sich bei Ruthers Schenkung um das Schwalheim bei Bad Nauheim handelt. Zum einen tauche der Name des Orts im Codex in unmittelbarer Nähe zu dem von Wisselsheim auf. Möglicherweise seien die Besitztümer des Klosters Fulda in geografischen Zusammenhängen aufgelistet worden. Zudem hat Jung Indizien dafür gefunden, dass sich der von Mönch Eberhard benutzte Begriff »Rodheimer Mark in der Wetterau« auf das heutige Rodheim v. d. H. und nicht auf Rodheim an der Horloff (nahe Grund-Schwalheim) bezieht. Drittes Argument: »Anfang der 2000er Jahre wurden in der Au karolingische Siedlungsreste ausgegraben. Das passt zeitlich zum Codex Eberhardi«, sagt der SAG-Mitarbeiter. Hinweise gut und schön – ein Beweis, ob Schwalheim oder Grund-Schwalheim gemeint ist, existiert nicht. Jung formuliert es so: »Es bleibt eine Restunsicherheit.«Sicher ist er sich dagegen, was die Bedeutung des Namens Schwalheim angeht. Frühere Annahmen, »Schwal« (früher swal) stehe für »Wallendes Wasser«, sei falsch, vielmehr bedeute Schwalheim »Heim des Swabilo«. Der Zusatz »Swabilo« (übersetzt: »kleiner Schwabe«) sei ein Personenname.Während es zur urkundlichen Ersterwähnung und zum Namen genug Literatur, aber keine Klarheit gibt, ist die Quellenlage zu den Jahrhunderten danach dürftig. »Es gibt ein paar Urkunden aus dem Mittelalter. Vom Gemeindearchiv ist aber leider viel verloren gegangen«, sagt Jung. Das geschah im Zuge der Eingemeindung nach Bad Nauheim. Immerhin gab es einen Lehramtsstudenten, der seine Abschlussarbeit über Schwalheim in den 60er Jahren geschrieben hat. »Ansonsten ist heute der Mut zur Lücke notwendig, wenn man über die Geschichte Schwalheims schreibt«, sagt Jung. Im Fall der 1200-Jahr-Feier werden historische Stationen in einem »Heimatbuch« beschrieben. Die Texte werden von SAG-Mitgliedern verfasst.