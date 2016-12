Wegen Totholz in der Krone und Aushöhlungen im Stamm ist der über 100 Jahre alte Baum gefällt worden. © pv

Das ist passiert: Die Bauarbeiten zwischen Rathaus und Bahnhof gehen voran. Mitte November beauftragt der Investor, der dort Reihen- und Mehrfamilienhäuser errichtet, einen Baumsachverständigen, der den Zustand der großen Weide begutachten soll. Das Ergebnis: reichlich Totholz in der gewaltigen Krone, das beim nächsten Sturm herunterfallen könnte, außerdem Fäulnis und in der Folge Aushöhlungen am Stamm, die wohl durch unsachgemäßen Rückschnitt hervorgerufen wurden. Als kurzfristige Lösung tauge ein starker Sicherungsschnitt der Krone. Seine Empfehlung laute dennoch: Fällen.Der Investor lässt nun prüfen, ob geschützte Arten im Baum leben, was gegen einen Fällung sprechen würde. Der Gutachter kann keine solche Arten finden. Die Untere Naturschutzbehörde beim Wetteraukreis wird eingeschaltet. Auch sie sieht keine artenschutzrechtlichen Gründe. Eine naturschutzrechtliche Prüfung ist nicht nötig. Die Fällung wird am 16. Dezember genehmigt und zwölf Tage später durchgeführt.

Die große Weide am Altenstädter Bahnhof vor der Fällung. © pv

Erst hätte man prüfen sollen, wie die Weide hätte erhalten werden können, rügt er. Nachfragen bei der Fachfirma hätten ergeben, dass es durchaus möglich gewesen wäre, den Baum nur teilweise einzukürzen. »Das wäre für die künftigen Bewohner der Häuser besser gewesen, denn nun gibt es keinen Schatten mehr auf der Südseite«, sagt Neumann.